انتهاء أسطورة «الكبير أوى»!.. «فيتو» تنفرد بنشر تفاصيل مسلسل أحمد مكى فى رمضان 2025

قرر الفنان أحمد مكى خلع عباءة الكوميديا فى السباق الرمضانى 2025، وتوقف مسلسله “الكبير أوي” بشكل نهائي، ليعتبر الموسم الثامن منه آخر مواسم العمل، واختار لنفسه سيناريو جديدا لتغيير جلده بالكامل وهو مسلسل “الغاوي” ليقتحم به عالم الأعمال الشعبية والأكشن.

فهل ينجح فى هذه التجربة بعدما اعتاد عليه الجمهور فى تجربة الكبير لسنوات؟

من داخل كواليس العمل أكد أحد العاملين به فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الفنان أحمد مكى يلعب شخصية شاب يُسمى “شمس” يعيش بمنطقة عين شمس، ويرتكب العديد من أعمال البلطجة والإجرام، ولكنه يظهر فى بداية العمل ملتزمًا دينيًا، مما يجعل جميع سكان المنطقة يستغربون من أمره ويتساءلون ماذا حدث له وماذا غير حاله.

مع انطلاق الحلقات الأولى، يستخدم مخرج العمل ماندو العدل عنصر الفلاش باك، حيث يظهر “شمس” الذى يلعب دوره أحمد مكى وهو يقوم بالعديد من أعمال البلطجة والسرقة تحت تهديد السلاح، ولكن فى ذات يوم يتعرض لحادث كبير يقلب حياته رأسًا على عقب، ويجعله يفكر فى التوبة والرجوع عن طريق الإجرام. يتم القبض عليه ويُسجن لمدة سنوات، وخلال سجنه يعود إلى طريق الله، ويؤدى الصلاة فى أوقاتها.

بعد خروج شمس من السجن، وعودته للمنطقة التى يسكن فيها، يجده أهل المنطقة فى صورة مختلفة عما كان عليها من قبل. يبدأ فى أعمال خير ومساعدة المسنين وتوجيه بعض النصائح الإيجابية للشباب مما يجعله قدوة لبعضهم. يتردد عليه أحد أصدقاء السوء ويحاول أن يجعله يعود إلى أعمال الإجرام مرة أخرى، ويبدأ فى محاربة الشر والتغلب على كل من يريده أن يعيده إلى الوراء.

يرتبط مكى خلال أحداث المسلسل بقصة حب كبيرة مع إحدى فتيات المنطقة الشعبية بعين شمس، ولكنه لا يستطيع الزواج منها بسبب سمعته السيئة، ودخوله السجن. وبعد خروجه يظل يبحث عنها ليجدها متزوجة من رجل آخر.

تلعب الفنانة التونسية عائشة بن أحمد خلال أحداث العمل شخصية منتجة أفلام سينمائية. تسمع عن قصة شمس والأعمال التى كان يقوم بها، وطريق الهداية الذى أصبح فيه، تنجذب لقصته كثيرًا، وتبدأ فى التردد عليه، كى تحاول إقناعه بتقديم فيلم سينمائى عن حياته الشخصية، ويحصل على مقابل مادى كبير عن هذا العمل. ولكنه يرفض فى البداية، ويتطور الأمر إلى أن تنشأ قصة حب من جانب واحد من المنتجة لشمس، وتتابع كل تحركاته، وتقف بجانبه، ولكنه يفصح لها أنه متعلق بفتاة أخرى، وترفض الابتعاد عنه. خلال هذه الأحداث يلتقى شمس سيدة مسنة يحكى لها كل تفاصيل يومه، حيث تنصحه بالابتعاد عن المنتجة.

خلال أحداث العمل يتعرض “شمس” لمحاولة قتل على يد أحد البلطجية الذى دخل معه فى مشاجرة كبيرة قبل سجنه، وأفقده إحدى عينيه. يدبر له هذا الشخص بعض المكائد كى يقضى عليه، ولكن إصابة شمس تكون بسيطة وينجو منها.

يقدم الفنان أحمد مكى خلال أحداث العمل 3 أغان جديدة يتم العمل عليها فى الوقت الحالي، وقد يتم تسكين إحداها تتر المسلسل.

وعلمت “فيتو” من مصادرها أن المسلسل كان يحمل فى البداية اسم “عين شمس”، قبل أن يتم تغييره لاحقًا ليصبح “الغاوي” نظرًا لما يحتوى عليه من أعمال يقدمها بطل العمل بناءً على رغبته فقط.

يشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون، وهو من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أحمد مكى قدم طوال السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي”، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح علامة مميزة فى الدراما المصرية الكوميدية، يرتبط به العديد من الجمهور فى جميع أنحاء الوطن العربي وتعاد حلقاته بانتظام، حيث تم تقديم 8 أجزاء، وكان سببًا فى اكتشاف وشهرة عديد من نجوم الكوميديا. لا سيما أن مكى ليس من الفنانين الذين يستأثرون لأنفسهم بالكاميرا على حساب زملائه، ويحرص دائمًا على منح الفرصة لهم، وربما يرجع ذلك لكونه مخرجًا فى الأساس.

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