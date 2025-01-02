الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

رحلة صعود لـ أحمد مكي في "الغاوي" خلال رمضان 2025

أحمد مكي
أحمد مكي

واصل الفنان أحمد مكي تصوير أحداث دوره في مسلسل الغاوي المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2025، بين أحد المناطق الشعبية التي تدور فيها أحداث العمل.

وخلال أحداث العمل يظهر الفنان أحمد مكي في رحلة صعود من بلطجى إلى رجل له قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه، ليصبح من أهم رجال الأعمال خلال تلك الفترة، وتساعده على هذه الأمور عائشة بنت أحمد التي تلعب شخصية حبيبته.

 

 

أبطال مسلسل الغاوي 


يشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم  عائشة بنت أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون، وهو من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أحمد مكي قدم طوال السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح علامة مميزة فى الدراما المصرية الكوميدية، يرتبط به العديد من الجمهور فى جميع أنحاء الوطن العربي وتعاد حلقاته بانتظام، حيث تم تقديم 8 أجزاء، وكان سببًا فى اكتشاف وشهرة عديد من نجوم الكوميديا. لا سيما أن مكى ليس من الفنانين الذين يستأثرون لأنفسهم بالكاميرا على حساب زملائه، ويحرص دائمًا على منح الفرصة لهم، وربما يرجع ذلك لكونه مخرجًا فى الأساس.

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