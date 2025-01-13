قرارات النيابة في نشوب مشاجرة بأكتوبر وإصابة شخصين

أصدرت نيابة اكتوبر عدة قرارات في حادث نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، وإصابة شخصين.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة بسبب خلافات بين الطرفين، أسفرت عن إصابة شخصين.

ضبط رجال المباحث المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.