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حوادث

قرارات النيابة في نشوب مشاجرة بأكتوبر وإصابة شخصين

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

أصدرت نيابة اكتوبر عدة قرارات في حادث نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، وإصابة شخصين.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة بسبب خلافات بين الطرفين، أسفرت عن إصابة شخصين.

 

ضبط رجال المباحث المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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أمن الجيزة نيابة أكتوبر مدينة 6 أكتوبر

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