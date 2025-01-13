الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يعرض قريبًا، تعرف على أبطال مسلسل صفحة بيضا

أبطال صفحة بيضا،
أبطال صفحة بيضا، فيتو

ينتظر عشاق أعمال الفنانة حنان مطاوع عرض أحدث أعمالها في عالم الدراما وهو مسلسل صفحة بيضا ومن المقرر عرضه على شاشة قنوات ON، ومنصة  Watch It.

ومع إطلاق البوستر الرسمي للمسلسل، أصبح الجمهور أكثر حماسة وترقبًا لمعرفة تفاصيل القصة التي تدور حولها أحداث العمل. 

أبطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

 

حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل صفحة بيضا مسلسل صفحة بيضا صفحة بيضا الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

نجوم خفت بريقهم وتمنوا فرصة عمل جديدة، من إسماعيل ياسين إلى شريف دسوقي

شريف الشعشاعي يكشف عن أصعب مشهد له في مسلسل وتر حساس

شريف الشعشاعي لـ "فيتو": الإساءة لشخصية "بيبو" بمسلسل وتر حساس مدح بالنسبة لي

ذكرى وضع حجر الأساس، أعمال فنية أرخت مشروع السد العالي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

النواب يحسم مدد الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

بعد رفض الأسورة الإلكترونية، تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

بعد وفاة سيدة المنوفية بحقنة مضاد حيوي، ما أعراض صدمة الحساسية

ليست شبحًا مجرمًا، رئيس النواب يدافع عن النيابة العامة

على من تقع المسئولية في أزمة وفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي؟

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلى

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

الأزهري يعرض جهود وزارة الأوقاف في أفريقيا أمام مجلس النواب ويكشف عن مشروعات جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية