الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توصيات المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس

المؤتمر الـ 19 لقسم
المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

 اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد أكثر من عشرين جلسة علمية متنوعة منها جلسات علمية لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم وجلسات نقاش تفاعلية لمناقشة الحالات الشائكة أو النادرة في مختلف أفرع التخصص وكان لها أثر طيب على جميع المستويات. 

وانتهي المؤتمر بعدة توصيات أهمها الاهتمام بشباب الأطباء وحديثي الالتحاق بالتخصص حتى يكونوا على مستوى عالي من العلم والمعرفة، والاهتمام والإلمام بدور التكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لصالح المريض المصري. 

 

وتضمنت أيضًا إلقاء الضوء بالتعاون مع باقي المؤسسات والهيئات على العادات السيئة في الأكل والشرب والمرتبطة بظهور أمراض هشاشة العظام، والتأكيد على الطرق الحديثة في التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية وكيفية الوقاية منها. 

كما أوصى المؤتمر باتباع أحدث طرق العلاج للأمراض الروماتيزمية والمناعية، والتأكيد على أن التأهيل وإصابات الملاعب تتم من خلال عمل مشترك بين أفرع الطب المختلفة والتوضيح بأمثلة مشابهة.

يذكر أن المؤتمر استمر فى الفترة من ٨ وحتى ١٢ يناير الجارى، برئاسة  هبة الله الشامي، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الطب الطبيعى المستشفيات الجامعية رئيس جامعة عين شمس طب جامعة عين شمس

مواد متعلقة

التعليم العالي تطلق برنامجًا رائدًا لتأهيل المبعوثين كسفراء لمصر عالميًّا

إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.1%

خطوات حجز تذاكر السفر عبر مواقع شركات الطيران

بدعم 280 ألف جنيه، شروط التقديم في هاكاثون التعليم الذكي

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي حلوان وأكتوبر التكنولوجية ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي: استمرار جهود تحسين ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية

التعليم العالي: غلق كيان وهمي بمحافظة الفيوم
ads

الأكثر قراءة

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

وزير العدل يتراجع عن مقترحه بشأن التحقيق مع المتهم في غيبة محاميه

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

كيف يتم استجواب المتهمين وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

بسبب استجواب المتهم في غيبة محاميه.. خلاف «حكومي - حكومي» أمام جلسة النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وزير العدل يقدم مقترحًا.. والمجلس يوافق على المادة بدون تعديل

كرة اليد، موعد مباراة مصر والأرجنتين في بطولة العالم والقناة الناقلة

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية