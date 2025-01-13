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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: نتنياهو فشل في إقناع سموتريتش بدعم صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو وسومتريتش
نتنياهو وسومتريتش

 ذكرت  هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدعم صفقة تبادل الأسرى قد باءت بالفشل.

 

نتنياهو يفشل في إقناع سموتريتش بصفقة الأسرى 

 ويأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها سموتريتش قال فيها إن “صفقة التبادل التي تتبلور كارثة للأمن القومي الإسرائيلي”، على حد زعمه.

ونقلت وكالة رويترز  عن مسؤول مطلع قوله: إن هناك انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

 

انفراجة في مفاوضات الأسرى 

وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

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مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس

 وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بوفد حماس والتقى مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

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نتنياهو صفقة الأسرى مفاوضات الأسرى غزة

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