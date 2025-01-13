ميكروباص وملاكي، القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإسكندرية

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

كان مدير أمن الاسكندرية تلقى إخطارا يفيد ضبط تشكيل مكون من (6 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ومن بينهم ثلاثة عملاء سئ النية ) تخصص نشاطهم الإجرامى فـي سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإسكندرية

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب مُستخدمين (سيارتين "ميكروباص، ملاكى" تم ضبطهما)، وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات المستولى عليها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.