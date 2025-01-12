الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني: قواتنا تستعد لدخول الخرطوم في أي لحظة

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

قال الجيش السوداني، إن قواته تستعد لدخول العاصمة الخرطوم في أي لحظة، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

 

دخول الجيش السوداني ود مدني

وهنأ مكتب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أمس السبت، في  بيان صحفي، الشعب السوداني بدخول قواتها مدينة ود مدني.

وأوضحت هيئة قيادة القوات المسلحة السودانيه أن قواتها بعد دخول مدينة ود مدني  تعمل الآن على تطهير جيوب المتمردين داخل المدينة.

 

القوات السودانية تؤكد لشعبها استعادة ود مدني

وأضافت أننا  نؤكد لشعبنا الأبي أن قواتكم المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم بعزيمة وإصرار في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا الإرهاب في البلاد وتحديدا مدينة ود مدني.

وأوضحت أن التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل مكان وللشعب السوداني وهو يسترد كرامته وأمنه واستقراره، كما دعت بالجنة والخلود للشهداء  الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وأن يرد الأسرى والمفقودين.

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الجيش السوداني الخرطوم ود مدني القوات المسلحة السودانية مدينة ود مدني

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