الجيش السوداني يهنئ الشعب بتحرير ود مدنى

هنأ مكتب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، في بيان صحفي، الشعب السوداني بدخول قواتها مدينة ود مدني.

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية يهنئ شعبه لاستعادة ود مدني

وأوضحت هيئة قيادة القوات المسلحة السودانيه أن قواتها بعد دخول مدينة ود مدني تعمل الآن على تطهير جيوب المتمردين داخل المدينة.

القوات السودانية تؤكد لشعبها استعادة ود مدني

وأضافت أننا نؤكد لشعبنا الأبي أن قواتكم المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم بعزيمة وإصرار في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا الإرهاب في البلاد وتحديدا مدينة ود مدني.

وأوضحت أن التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل مكان وللشعب السوداني وهو يسترد كرامته وأمنه واستقراره، كما دعت بالجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وأن يرد الأسرى والمفقودين.

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