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محافظات

إصابة 3 أشخاص صدمتهم دراجة بخارية بالطريق الإقليمي في المنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 أشخاص بكسور وإصابات متفرقة بعد أن صدمتهم دراجة بخارية على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصي.

 

إصابة 3 أشخاص فى حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد باستقبال مستشفى الباجور كل من  محمود إمام خالد 40 سنة عامل كسر بالقدم وكدمات بالصدر، ومقيم بهيت، وأحمد كمال عبد الجواد 33 سنة، عامل مصاب بكسر بالقدم وكدمات بالظهر والوجه، ومقيم كمشوش منوف، ومحمود أمين خليل 29 سنة عامل مقيم أشمون، مصاب بكسر بالقدم وسحجات أسفل العين والظهر أثناء وقوفهم لاستقلال سيارة.

 

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة اختلت فى يد قائد الدراجة البخارية مما أدى لاصطدامه بالثلاثة أشخاص أثناء وقوفهم انتظارًا لاستقلال سيارة للذهاب لمنازلهم.

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المنوفية منوف الطريق الاقليمى مستشفى الباجور التخصصي محافظة المنوفية

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