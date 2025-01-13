عصمت يبحث مع وفد من بنك إعادة الأعمار مشروع قياسات الرياح لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من بنك إعاد الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة هارى بويد كاربنتر مدير مجموعة البنية التحتية المستدامة.

مشروع قياسات الرياح فى العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء

جاء ذلك على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية العامة لـ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنعقدة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروع قياسات الرياح فى العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومستجدات تنفيذ مشروع نوفى ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة.

رحب الدكتور محمود عصمت بوفد بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، مشيدًا بالتعاون والشراكة لاسيما فى دعم استراتيجية الطاقة وخطة التحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية فى إطار تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واستراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة إضافة إلى قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة.

التوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل فيما يتعلق بالدراسات البيئية والقياسات وغيرها من الإجراءات، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل والتوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، موضحًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته فى إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة واستخدام كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة.

قال الدكتور محمود عصمت إن مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية الذكية.

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