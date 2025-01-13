الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

قرارات عاجلة في مصرع تاجر منظفات على يد عامل بالهرم

حبس المتهم
حبس المتهم

تباشر نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع تاجر منظفات بطلق ناري أصابه في الصدر، على يد عامل، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات قديمة تتعلق بالجيزة.

 

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لأعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

 

التحقيقات تكشف تفاصيل حادث القتل

 

أوضحت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم "ضياء. أ"، 40 عامًا، عامل، بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة.


وتطورت المشادة إلى مشاجرة عنيفة، شهر خلالها المتهم سلاحه فرد خرطوش، وأطلق عيارًا ناريًا أصاب المجني عليه في صدره، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وأدلة الجاني باعترافات خلال التحقيقات أن خلافاته مع المجني عليه كانت الدافع وراء الحادث، وأرشد المتهم عن مكان السلاح المستخدم، الذي تم التحفظ عليه كدليل في القضية.


تفاصيل حادث مصرع شخص بالهرم 

 

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بمقتل "محمد. أ"، 50 عامًا، تاجر منظفات، نتيجة إصابته بطلق ناري، انتقل النقيب أحمد عبادة، معاون مباحث القسم، بصحبة قوة أمنية إلى مكان الحادث لفحص ملابساته.

 

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

 

بعد ارتكاب الجريمة، تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم في موقع الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر باستخدامه السلاح الناري، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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