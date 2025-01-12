الاستماع لأقوال شهود العيان في سقوط طفل ببئر مصعد بالهرم

تستمع نيابة الهرم لأقوال شهود العيان في حادث سقوط طفل عمره 7 سنوات من الطابق السادس في بئر مصعد بمنطقة ترسا بالهرم.

وكشفت التحقيقات أن الطفل سقط من الطابق السادس في بئر الأسانسير عقب فتحه الباب ظنا بأن الأسانسير وصل إلى طابقه.

بلاغ سقوط من علٍ



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط طفل من علو بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط طفل عمره 7 سنوات من الطابق السادس في بئر أسانسير، وإصابته بجرح قطعي متهتك بفروة الرأس، واشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسور بعظام الوجه والفكين، وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

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