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رياضة

ريال مدريد يخسر بطولة ويفقد صدارة الليجا في ليلة واحدة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

تلقي ريال مدريد صدمتين في ليلة واحدة بعدما خسر نهائي السوبر الإسباني بنتيجة 5-2 أمام غريمه التقليدي برشلونة بالسعودية.

كما شهدت تلك الليلة إزاحة ريال مدريد من قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني لصالح أتلتيكو مدريد الذي اقتنص صدارة الليجا بالفوز أمام أوساسونا 1-0 بالجولة الـ 19.

 

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 44 بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد.

 

ترتيب الدوري الاسباني 

1- أتلتيكو مدريد  44 نقطة 
2- ريال مدريد  43 نقطة 
3- برشلونة 38 نقطة 
4- أتلتيك بيلباو  36 نقطة 
5- فياريال  30 نقطة 
6- ريال مايوركا  30 نقطة 
7- جيرونا 28 نقطة 
8- ريال سوسييداد  25 نقطة 
9- رايو فاليكانو  25 نقطة 
10- ريال بيتيس  25 نقطة 
11- أوساسونا  25 نقطة 
12- سيلتا فيغو  24 نقطة 
13- إشبيلية  23 نقطة 
14- لاس بالماس  22 نقطة 
15- خيتافي  19 نقطة 
16- ليجانيس 19 نقطة 
17- ديبورتيفو ألافيس  17 نقطة 
18- إسبانيول  16 نقطة 
19- بلد الوليد  15 نقطة 
20- فالنسيا  13 نقطة 

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