الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

تحرير 1106 مخالفة الملصق الإلكترونى ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور
حالة المرور

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور، 1106 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

تحرير 1106 مخالفة الملصق الإلكترونى

 

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 465 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني مخالفة الملصق الإلكترونى سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة الملصق الالكترونى

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