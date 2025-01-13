إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوي

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوي، اليوم الإثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوب

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على طريق الكريمات الصحراوي بنطاق دائرة قسم شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص من مستقليها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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