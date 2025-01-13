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حوادث

18 يناير، محاكمة عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات والسلاح بروض الفرج

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

حددت  نيابة شمال القاهرة الكلية 18 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين وإحراز سلاح ناري وذخيرة بمنطقة روض الفرج 
وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفاده ضبط م. ص 33 سنة عاطل، وبحوزته مواد مخدرة من مادة الهيروين بدائرة قسم روض الفرج.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن المتهم عاطل ويمارس نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وتحديدا مخدر الهيروين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي بداخله 15 لفافة من مخدر الهيروين وميزان رقمي وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة شمال القاهرة الكلية مديرية أمن القاهرة قسم روض الفرج

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