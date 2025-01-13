إحالة سائق متهم بدهس سيدة في مدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس سيدة، مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة تقرير معمل السموم لدماء المتهم وتبين من التحليل إيجابية العينات وأن المتهم يتعاطى مخدر الحشيش.

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص فى مدينة نصر

وكان قسم شرطة ثالث مدينة نصر تلقى بلاغًا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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