15 يناير، موعد محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفل بعين شمس

حددت نيابة عين شمس 15 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفل بالقوة، بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من أسرة طفل تتهم عاطل بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة وتحت تهديد سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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