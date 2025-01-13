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ثقافة وفنون

جيني أيكو تنجو من الموت بعد احتراق منزلها في كاليفورنيا (صور)

جيني إيكو، فيتو
جيني إيكو، فيتو

 نشرت المغنية جيني أيكو، صورا لمنزلها بعد أن تحول إلى رماد بسبب  حرائق الغابات في منطقة باسيفيك باليساديس، في كاليفورنيا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأعلنت جيني، نجاتها من الحريق في صورة أخرى، نشرتها وأرفقتها بتعليق “أنا حية”، كما كتبت المغنية، أنها ممتنة لأن أسرتها خرجت بسلام من الحريق، ولكنها حزينة للغاية بسبب فقدان منزلها.

 

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

 في سياق متصل، أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا. 

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار أمريكي.

 

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

 

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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