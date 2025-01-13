وصفة سهلة التحضير ولذيذة الطعم، طريقة عمل خلية النحل

طريقة عمل خلية النحل، من طرق المعجنات التي قد لا يعرفها البعض؛ فهي لا تشتهر أو تنتشر كبقية المعجنات، وذلك على الرغم من أن طريقة عمل خلية النحل سهلة، ويمكن تعلمها بسرعة.

وتعد طريقة عمل خلية النحل من المعجنات اللذيذة، والتي سيحبها الأطفال الصغار، والتي يمكنك تقديمها لهم مع كوب من الشاي أو العصير في الفطار او المساء، أو لضيوفك أيضًا.



طريقة عمل خلية النحل بالتفاح



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل خلية النحل بالتفاح، وهي من الوصفات لذيذة الطعم والمميزة، والتي تصلح كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

خلية النحل بالتفاح

مكونات عمل خلية النحل

كيلو دقيق فاخر

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقتين كبيرتين سكر

ملعقة صغيرة باكينج بودر

رشة ملح

بيضتين

٣ ملاعق كبيرة بودرة الحليب

ملعقة كبيرة خل

١/٢ كوب زبادي

١/٢ كوب زيت

ماء دافئ للعجن



الحشوة:

٣ حبات تفاح مقطع قطع صغيرة

٣ ملاعق كبيرة زبدة

ملعقتين كبيرتين عصير ليمون

نصف كوب سكر بني

ملعقة كبيرة قرفة

نجمة اليانسون

٦ حبات قرنفل

صفار بيضة

سكر بودرة للتزيين

خطوات عمل خلية النحل

تذاب الخميرة مع السكر وتترك قليلا لتتفاعل.

تمزج باقي المكونات مع بعض، ثم تضاف الخميرة المتفاعلة ويعجن الكل بالماء الدافئ الى ان يتجانس.

تدعك جيدا ثم تغطى وتترك لتتخمر مدة ساعة ونصف الى ان يتضاعف حجمها.

في هذه الاثناء تجهز الحشوة، تسخن الزبدة في طاسة ثم يضاف السكر والتفاح

ثم يبهر الكل بالقرفة ونجمة اليانسون والقرنفل وقليل من الملح ويقلب الكل.

يترك التفاح ليتكرمل مع اضافة عصير الليمون كي لا يسود.

تقطع العجينة الى كور صغيرة متساوية، ثم تحشى كل كرة بمقدار ملعقة كبيرة من حشوة التفاح.

يعاد تكوير الكرة وتوضع بصينية مدهونة بقليل من الزبدة.

بعد الانتهاء من ملء الصينية، تترك ترتاح ربع ساعة ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة ١٨ دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي.

تقدّم مرشوشة بمزيج السكر البودرة والقرفة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل خلية النحل بالشوكولاتة



خلية النحل بالشوكولاتة

ولكل عشاق الشوكولاتة؛ تقدم الشيف آسيا طريقة عمل خلية النحل بالشوكولاتة.

مقادير عمل خلية النحل بالشوكولاتة:

3 أكواب دقيق

ملعقة ونصف ملعقة كبيرة خميرة جافة

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة

ملعقة صغيرة سكر

ماء دافئ

كوب ونصف كوب زيت

رشة ملح

كوب ونصف كوب سكر

16 قطعة شيكولاتة (سنكرز أو مارس)

كوب بندق

2 كوب ماء

عود قرفة

خطوات التحضير:

تمزج مكونات القطر في وعاء وترفع علي النار لتغلي مع بعض مده ١٥ دقيقة ويترك يبرد جانبا.

تذاب الخميرة مع السكر في قليل من الماء الدافئ، وتترك لتتفاعل.

تمزج باقي مكونات العجين مع بعض، ثم تضاف الخميرة ويعجن الكل جيدا حتى الحصول على عجين متجانس.

يغطى العجين ويترك ليتخمر ويتضاعف حجمه بمكان دافئ.

يقسم العجين الى كرات صغيرة متساوية، وتحشى كل كرة بقطعة من الشوكولا وحبة بندق، ثم يعاد لفها لكرة من جديد.

ترص الكرات جنبا إلى جنب في صينية مدهونة بالزبدة.

تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة ١٥ دقيقة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

تسقى بقطر البرتقال المحضر مباشرة، بعد خروجها من الفرن، وتزين بقليل من البندق المجروش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.