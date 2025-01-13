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بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

البرازيل، فيتو
البرازيل، فيتو

 البرازيل ، أعلنت فرق الإطفاء في البرازيل أمس الأحد، أن انزلاقات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وفقدان 4 آخرين في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البلاد.

كما لقي 6 أشخاص مصرعهم في مدينة إيباتينغا البالغ عدد سكانها 227 ألف نسمة، حيث انهمر 80 مليمترًا من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت الأحد، وفقًا لمجلس المدينة.

ومن بين الضحايا طفل يبلغ 8 سنوات عثر عليه رجال الإطفاء تحت أنقاض منزل دمره انزلاق أرضي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي جزء آخر من المدينة، عُثر على جثتين، ويبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص مفقودين، فيما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.

ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رسالة "تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية في إيباتينغا".

ووضع في تصرّف البلدية "كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة".

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البرازيل الأمطار الغزيرة ولاية ميناس جيرايس بلدة سانتانا دو بارايسو ا حاكم ولاية ميناس جيرايس

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