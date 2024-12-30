حوادث الطائرات في 2024.. مقتل 62 شخصًا في البرازيل.. بوتين يعتذر لـ علييف في حادث الطائرة الآذرية.. وواقعة مطار موان في كوريا الجنوبية «الأبرز»

على مدار الأيام القليلة الماضية، وقعت أكثر من حادثة طيران تسببت في مصرع عشرات الأشخاص، أخرها حادث الطائرة الأذرية والكورية الجنوبية.

حوادث الطائرات في 2024

وفي عام 2024 وقعت العديد من حوادث الطيران المدني في مناطق مختلفة من العالم، وأسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة، وتعددت أسبابها بين أعطال فنية وظروف جوية قاسية، مما دفع الجهات المعنية في الدول المتضررة إلى فتح تحقيقات شاملة لتحديد الأسباب والظروف المحيطة بكل حادث.

امتدت هذه الحوادث من كوريا الجنوبية إلى كازاخستان والبرازيل، وتنوعت ظروفها بين هبوط اضطراري وتحطم في أثناء الرحلات الداخلية والدولية. كما رُصدت مشكلات فنية أدت إلى تعطيل الرحلات وإصابة عدد من الركاب.

وفيما يلي أبرز الحوادث التي وقعت في عام 2024:

حادثة الطائرة الكورية الجنوبية

وتحطمت طائرة ركاب كورية جنوبية أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا في مطار "موان" الدولي، وأعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 179 شخصًا.

واندلع حريق في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصًا، بينهم 6 من طاقم الضيافة، بعد انحرافها عن المدرج واصطدامها بحاجز عقب الهبوط.

وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة -وهي من طراز "بوينغ 737-800"- كانت عائدة من تايلند، ووقع الحادث في أثناء هبوطها.

حادثة الطائرة الأذرية

وتحطمت طائرة ركاب أذربيجانية قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت قد أقلعت من باكو إلى غروزني في روسيا لكنها اضطرت إلى إجراء هبوط اضطراري على بعد 3 كيلومترات تقريبًا عن مدينة أكتاو.

وذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن طائرة الرحلة رقم "جيه 2-8243″، وهي من طراز "إمبراير 190″، كان على متنها 67 شخصًا -بينهم 5 من أفراد الطاقم-، وقتل في الحادث 35 راكبًا.

و حولت الطائرة مسارها بسبب الضباب في غروزني. واتهم الرئيس الأذربيجاني روسيا بإسقاط الطائرة.

واعتذر في وقت لاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأذربيجاني الهام علييف بسبب تحطم الطائرة الآذرية.

حادثة الطائرة البرازيلية

وسقطت طائرة مدنية شمال غربي ولاية ساوباولو في البرازيل بينما كانت في رحلة داخلية، في مايو الماضي، وكان على متنها 62 شخصًا لقوا جميعًا مصرعهم في الحادثة

وأكد جهاز الإطفاء وشركة طيران فويباس أن الطائرة كانت متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو قبل أن تتحطم في بلدة فينهيدو.

حادثة الطائرة البريطانية

غادرت الطائرة من طراز "بوينج 777" مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن متجهة إلى سنغافورة يوم 19 مايو 2024، لكنها تعرضت لاضطرابات شديدة في أثناء تحليقها بالقرب من المجال الجوي لميانمار في منطقة تتعرض لعواصف رعدية استوائية شديدة.

وقالت شركة الخطوط الجوية السنغافورية إن الطائرة واجهت "اضطرابات جوية شديدة مفاجئة فوق حوض إيراوادي على ارتفاع 37 ألف قدم" وأعلن كابتن الطائرة حالة طوارئ طبية وحوّل مسار الطائرة وهبطت اضطراريا في بانكوك.

وكانت الطائرة تحمل 211 راكبا و18 فردا من الطاقم، توفي من بينهم رجل مسن في حين أصيب عشرات من الركاب من بينهم 20 حالة خطيرة.

حادثة الطائرة الأسترالية

هبطت طائرة بوينج من طراز "787-9 دريملاينر" التابعة لشركة "لاتام" بشكل سريع ومفاجئ في أثناء تحليقها من مدينة سدني الأسترالية إلى تشيلي عبر نيوزيلندا، إثر فقدان قائدها السيطرة نتيجة خلل فني.

وأدى الهبوط السريع للطائرة إلى قفز بعض الركاب من مقاعدهم واصطدموا بسقف الطائرة مما تسبب بإصابة نحو 50 شخصا أحدهم في حالة خطرة.

ووفقا لشركة الطيران والسلطات النيوزيلندية التي عالجت المصابين، فقد تعرضت الطائرة لهزة قوية بعد قطعها نحو ثلثي مسافة الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وقالت شركة الطيران التشيلية إن الحادث وقع بعد "مشكلة فنية".

حادثة الطائرة الأمريكية

انفجرت مقصورة لطائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، كانت تقل 171 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، مما أجبرهم على العودة إلى بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، من دون وقوع إصابات.

وأقرت الشركة بمسؤوليتها عن الحادث وقررت إدارة الطيران الاتحادية الامريكية إجراء فحص على 40 طائرة من الطراز نفسه قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها.

وتعددت الحوادث التي تعرضت لها طائرات بوينج، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى مراجعة إجراءات السلامة الخاصة بهذه الطائرات.

وشركة بوينج هي أكبر شركة طيران في العالم ورائدة في تصنيع الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن.

وتشمل منتجات بوينج وخدماتها المخصصة الطائرات التجارية والعسكرية والأقمار الصناعية والأسلحة والأنظمة الإلكترونية والدفاعية وأنظمة الإطلاق وأنظمة المعلومات والاتصالات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتدريب القائمة على الأداء.

و شركة بوينج لها تاريخ طويل من الريادة والابتكار في مجال الطيران والفضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.