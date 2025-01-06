الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

بريكس تعلن حصول دولة كبيرة على عضوية كاملة في المجموعة

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

قالت البرازيل في بيان له اليوم الإثنين، إن إندونيسيا انضمت رسميًّا إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة الكبرى عضوًا كامل العضوية، في التكتل الذي يجمع اقتصادات ناشئة أبرزها الصين والهند وروسيا.

 

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في مجموعة بريكس

وأكدت الخارجية البرازيلية، أن أكبر دولة في جنوب شرقي آسيا من ناحية عدد السكان - إندونيسيا - لتتشارك مع الأعضاء الآخرين بـمجموعة بريكس، الرغبة في إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وتساهم بشكل إيجابي في التعاون داخل الجنوب العالمي.

تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا خلال قمة بريكس عام 2023 في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وتتولى البرازيل رئاسة المجموعة خلال عام 2025. وتضم مجموعة بريكس البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا، لكنها تتوسع لتضم دولًا أخرى.

 

انضمام مصر إلى مجموعة بريكس 

وتلقت مجموعة بريكس قبيل قمة أغسطس 2023 في جوهانسبورج 23 طلبًا للانضمام إليها بشكل رسمي، بينها 8 دول عربية. وتم قبول 6 منها (انسحبت الأرجنتين) لتتوسع المجموعة إلى 10 دول، وينتظر أن تنضم دول أخرى في الأعوام القادمة.

وتتشكل مجموعة بريكس حاليًّا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، ومصر، وإيران، والإمارات، وإثيوبيا، فيما جمدت السعودية مناقشة الانضمام.

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