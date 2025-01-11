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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

إصابة 3 أشخاص من
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، المار على نطاق محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم انطون عزيز لطيف، 35 سنة، مهندس، ميرنا عماد عزيز، 30 سنة، طبيبة، ليليا انطون عزيز، 3 سنوات، مقيمين بالقاهرة.

مستشفي صدر المنيا


تم نقل المصابين إلي مستشفي صدر المنيا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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