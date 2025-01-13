المعاينة تكشف سبب نشوب حريق داخل شقة أمام بنك شهير

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب نشوب حريق داخل شقة أمام بنك شهير في العجوزة.

وكشفت المعاينة أن حدوث ماس كهربائي داخل مطبخ الشقة سبب نشوب الحريق، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.

نشوب حريق بشقة سكنية بالعجوزة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام فرع بنك شهير بشارع شاهين.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى مسرح الحريق وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطبخ شقة بالطابق السابع نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية وتمام الإخماد دون إصابات.

تم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وإخطار طوارئ شركة الغاز لاتخاذ اللازم.

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