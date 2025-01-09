الخميس 09 يناير 2025
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حريق هائل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر.. الحماية المدنية تدفع 10 إطفاء.. وتنجح في إخماد النيران بعد 3 ساعات

حريق الزرايب، فيتو
حريق الزرايب، فيتو

شهدت منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة حالة من الفزع، بعد نشوب حريق امتد لعدد من المنازل  التي تضم بين جنابتها ورش لتدوير بلاستيك والقمامة فى الزرايب بمنشأة ناصر، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق بعد 3 ساعات.

وتجري الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد لمنازل تستخدم كورش لتدوير بلاستيك والقمامة في الزرايب بمنطقة منشأة ناصر، بعد أن نجحت في إخماد الحريق الذي شب مساء اليوم.

 

إخماد حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل منازل تستخدم كورش لتدوير بلاستيك والقمامة فى الزرايب بمنطقة منشأة ناصر.

 

وأصيب شاب بحرق في اليد واختناق في حريق ورش لتدوير بلاستيك وعدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان لتلقي العلاج اللازم.

محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

ونفت محافظة القاهرة ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي حول أن الحريق الذي نشب في منطقة منشأة ناصر امتد إلى عشرة عقارات.
 


وكان إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تفقدوا موقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

 

ولأكدت محافظة القاهرة أن الحريق نشب في أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر، وامتد لـ ٣ مصانع وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فى ٣ مصانع  وجار السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات.

حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على حريق ورش لتدوير بلاستيك  وعدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع حريق الزرايب بمنطقة منشأة ناصر لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة لحين محاصرة الحريق واستكمال عمليات الإخماد.

نشوب حريق في مخزن تدوير للمواد البلاستيكية

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق في ورش لتدوير المواد البلاستيكية والقمامة وأمدت لعدد من المنازل بمنطقة الزرايب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وجار إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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