حبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالعجوزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات.

وأضافت التحريات أن المتهم يقوم بإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل في مجال السينما والإعلانات للاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

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