مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا غرب قرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مركز سمالوط شمال محافظة المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة نور الدين إسماعيل 52 عاما، وإصابة 4 آخرين هم محمود محروس نظيم 39، حسام محمد لبيب 37 عاما، مصطفى محمد محمد 56 عاما، أحمد محي الدين عبد الحكيم 40 عاما، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع المتوفى داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.