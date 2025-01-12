الأحد 12 يناير 2025
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محافظ المنيا يستعرض جهود مديرية الطرق والنقل خلال عام 2024

محافظ المنيا يستعرض
محافظ المنيا يستعرض جهود مديرية الطرق والنقل خلال عام 2024

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والكباري، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة النقل وجذب الاستثمارات وتعزيز مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تخفيف التكدس المروري وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

محافظ المنيا يستعرض جهود مديرية الطرق والنقل خلال عام 2024
 

جاء ذلك خلال استعراض محافظ المنيا للتقرير السنوي لمديرية الطرق والنقل عن عام 2024، والذي أوضح تنفيذ 14 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليونًا و80 ألف جنيه، ما ساهم في تحسين جودة الحياة لحوالي 110 ألف مواطن بالمحافظة.


وتضمن التقرير مشروعات عديدة بمدينة المنيا، منها إعادة رصف بداية شارع مصر حتى كوبري الإبراهيمية الذي خدم نحو 8,000 مستفيد، وإعادة رصف شارع الغلال ومحطة المياه ليخدم 1,000 نسمة، بالإضافة إلى رصف شارع التجارة وشارع التنظيم والإدارة الذي استفاد منه 12,000 نسمة، كما شملت الأعمال إعادة رصف شارع عدلي يكن واستكمال شارع منصور نصير، إلى جانب رصف شارع السادات، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 7,000 نسمة.



وفي مدينة سمالوط، تم رصف شارع جامع عبد الجواد سالم بتفرعاته، ورصف شارع الشريف وتفرعاته ليخدم نحو 3,000 نسمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب بلاط إنترلوك بمتفرعات شارع السلام بحي شرق، ما أفاد حوالي 5,000 مستفيد.
 


أما في مركز أبوقرقاص، فقد تم إعادة رصف شارع القضاء وتقاطعاته ليخدم 4,000 نسمة، ورصف شارع الفتح وتقاطعاته لخدمة 5,000 نسمة، وفي مدينة ملوي، شملت الأعمال إعادة رصف شارع توني بك وتفرعاته، ما خدم نحو 15,000 نسمة، ورصف مناطق الحلاجة وجنينة المغاربة، بالإضافة إلى تركيب بلاط إنترلوك بشوارع التوحيد والصاغة والوابور البحري، ما أفاد 7,000 نسمة.
 


وفي مدينة بني مزار، تم رصف طريق 575 ليخدم حوالي 20,000 مستفيد، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات بالمحافظة.

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