محافظ المنيا يتفقد مركزين طبيين ويعاين قطعة أرض لإنشاء مستشفى جديد

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفتيشية مفاجئة صباح اليوم لعدد من المنشآت الصحية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية لائقة لأهالي المنيا، وتعزيز البنية التحتية الصحية في المحافظة.

مركز طب أسرة بـ ابني بيتك 1 في المنيا

وبدأت الجولة بتفقد مركز طب أسرة “ابني بيتك 1”، الذي يخدم الحي الأول والمتميز، ويضم أقسامًا متعددة تشمل الإسعافات الأولية والطوارئ، الأسنان، الصيدلة، تنظيم الأسرة، المعامل، والتطعيمات، حيث يعمل المركز على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وواصل المحافظ جولته بتفقد تطوير مركز طب أسرة “ابني بيتك 2”، الذي يخدم الحي السادس والسابع، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات، كما تفقد عددًا من أقسام المركز والتقى بالأطباء والعاملين للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات على أعلى مستوى.

كما عاين المحافظ قطعة أرض فضاء بمساحة 8 أفدنة لدراسة إنشاء مستشفى جديد بسعة 500 سرير في المنيا الجديدة، وذلك ضمن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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