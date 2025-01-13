زي النهاردة، اعتقالات 1954.. اللحظة الفارقة في الصراع بين الدولة والإخوان
شهد عام 1954 واحدة من أكثر اللحظات توترًا في تاريخ العلاقة بين الدولة المصرية والإخوان بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض على 318 عضوًا من الجماعة في أعقاب تصاعد الصراع بين الطرفين بعد ثورة يوليو 1952 ومثّل هذا الحدث محطة فاصلة في تشكيل علاقة الدولة بالجماعات الإسلامية، واستمر تأثيره في الحياة السياسية لعقود لاحقة.
أسباب صراع ثورة 1952 مع الإخوان
بعد نجاح ثورة يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار، بدت العلاقة بين النظام الجديد وجماعة الإخوان المسلمين ودية في البداية، حيث دعمت الجماعة الثورة بشكل كبير، أملًا في أن تفتح فصلًا جديدًا من التعاون بين الطرفين لكن سرعان ما بدأت الخلافات تظهر، خاصة حول طبيعة الحكم واتجاهات الدولة الجديدة.
في عام 1954، تصاعدت التوترات بشكل حاد وازدادت حدة الصراع إثر محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، والتي اتُّهمت الجماعة بالوقوف وراءها.
اعتقالات الإخوان بعد حادث المنشية
في أعقاب حادث المنشية، شنّت السلطات المصرية حملة أمنية واسعة ضد أعضاء الجماعة، اعتقلت خلالها 318 من أبرز قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين وشملت الاعتقالات المرشد العام حسن الهضيبي وعدد من قيادات الصف الأول.
وجهت التهم إلى المعتقلين بمحاولة قلب نظام الحكم والتآمر ضد الدولة وأُحيل العديد منهم إلى محاكمات عسكرية، صدرت فيها أحكام بالإعدام والسجن المشدد في مشهد وصفه البعض بأنه محاولة لضرب الجماعة وقطع جذورها السياسية حيث صدرت أحكام بالإعدام ضد عدد من القيادات، أبرزهم عبد القادر عودة ويوسف طلعت ونُفذت الأحكام وشكّلت هذه الأزمة محطة مفصلية في علاقة النظام السياسي بجماعة الإخوان كما دخلت الجماعة في فترة طويلة من المواجهة مع الدولة.
على الجانب الآخر، عززت هذه الحملة شعبية جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، لذا لم تقتصر تداعيات أحداث 1954 على تلك الفترة فقط، بل امتدت آثارها لعقود، حيث رسخت نمطًا من العلاقة العدائية بين الدولة والجماعة خصوصا بعد اتجاه الإخوان للعمل السري.
ورغم مرور أكثر من سبعة عقود على هذه الواقعة، إلا أن إرثها ما زال ينعكس في علاقة الدولة بالجماعات الإسلامية، حيث تظل القصة شاهدة على التعقيدات التي رافقت بناء الدولة الحديثة في مصر.
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