زي النهاردة، اعتقالات 1954.. اللحظة الفارقة في الصراع بين الدولة والإخوان

شهد عام 1954 واحدة من أكثر اللحظات توترًا في تاريخ العلاقة بين الدولة المصرية ‏ و‏الإخوان بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض على 318 عضوًا من الجماعة في ‏أعقاب ‏تصاعد الصراع بين الطرفين بعد ثورة يوليو 1952 ومثّل هذا الحدث محطة فاصلة في ‏تشكيل ‏علاقة الدولة بالجماعات الإسلامية، واستمر تأثيره في الحياة السياسية لعقود لاحقة.‏



أسباب صراع ثورة 1952 مع الإخوان ‏



بعد نجاح ثورة يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار، بدت العلاقة بين النظام الجديد ‏وجماعة ‏الإخوان المسلمين ودية في البداية، حيث دعمت الجماعة الثورة بشكل كبير، أملًا في أن ‏تفتح ‏فصلًا جديدًا من التعاون بين الطرفين لكن سرعان ما بدأت الخلافات تظهر، خاصة ‏حول ‏طبيعة الحكم واتجاهات الدولة الجديدة.‏



في عام 1954، تصاعدت التوترات بشكل حاد وازدادت حدة الصراع إثر ‏محاولة اغتيال جمال ‏عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، والتي ‏اتُّهمت الجماعة ‏بالوقوف وراءها.‏



اعتقالات الإخوان بعد حادث المنشية

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في أعقاب حادث المنشية، شنّت السلطات المصرية حملة أمنية واسعة ضد أعضاء ‏الجماعة، ‏اعتقلت خلالها 318 من أبرز قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين وشملت الاعتقالات ‏المرشد العام حسن الهضيبي وعدد من قيادات الصف الأول.‏



وجهت التهم إلى المعتقلين بمحاولة قلب نظام الحكم والتآمر ضد الدولة وأُحيل العديد منهم ‏إلى ‏محاكمات عسكرية، صدرت فيها أحكام بالإعدام والسجن المشدد في مشهد وصفه البعض ‏بأنه محاولة ‏لضرب الجماعة وقطع جذورها السياسية حيث صدرت أحكام بالإعدام ضد عدد من ‏القيادات، أبرزهم ‏عبد القادر عودة ويوسف طلعت ونُفذت الأحكام وشكّلت هذه الأزمة محطة ‏مفصلية في علاقة النظام السياسي بجماعة الإخوان كما دخلت الجماعة في فترة طويلة من ‏المواجهة مع ‏الدولة.‏



على الجانب الآخر، عززت هذه الحملة شعبية جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، لذا لم ‏تقتصر تداعيات أحداث 1954 على تلك الفترة فقط، بل امتدت آثارها لعقود، حيث رسخت ‏نمطًا ‏من العلاقة العدائية بين الدولة والجماعة خصوصا بعد اتجاه الإخوان للعمل السري. ‏



ورغم مرور أكثر من سبعة عقود ‏على هذه الواقعة، إلا أن إرثها ما زال ينعكس في علاقة الدولة ‏بالجماعات الإسلامية، حيث تظل ‏القصة شاهدة على التعقيدات التي رافقت بناء الدولة الحديثة في ‏مصر.‏

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