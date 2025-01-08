الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

الإمارات تدرج 19 فردًا وكيانًا مرتبطين بالإخوان على قائمة الإرهاب المحلية

الامارات،فيتو
الامارات،فيتو

قررت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إدراج 19 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم جماعة  الاخوان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

الإمارات تدرج 19 فردًا وكيانًا مرتبطين بـالإخوان على قائمة الإرهاب المحلية

 

جاء ذلك ضمن قرار أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، وتضمن إدراج 11 فردًا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.

وبحسب "وام"، يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وتنفيذًا للقرار الصادر؛ يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وفق الوكالة.

وتشمل قائمة الأفراد: 


1- يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.

2- سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.

3- إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.

4- إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.

5- جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.

6- خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.

7- عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.

8- حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.

9- عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.

10- علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.

11- محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.

وتشمل قائمة الكيانات:
1- CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.

2- IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

3- WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

4- WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.

5- FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.

6- YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.

7- HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.

8- NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.

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الإمارات التنظيمات الارهابية جماعة الإخوان دولة الامارات

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