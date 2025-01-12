الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس، فيتو

حرائق كاليفورنيا، كشف السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن وضع المصريين في لوس أنجلوس في ظل امتداد الحرائق وفقدان السيطرة عليها.

كارثة حرائق كاليفورنيا

وقال متحدث الخارجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "هناك متابعة للكارثة التي وقعت في كاليفورنيا وهناك تكليفات للقنصلية العامة في لوس أنجلوس لمتابعة أوضاع الجالية المصرية هناك".

 

خسائر الجالية المصرية في لوس أنجلوس 

وأكد: "حتى هذه اللحظة لا توجد خسائر في الأرواح من المصريين في لوس أنجلوس أو في المدن المجاورة ولكن هناك بعض الخسائر المادية".

 

دعم المصريين في لوس أنجلوس 

وتابع: "القنصلية العامة في لوس أنجلوس جاهزة لتقديم أي دعم ومساعدة لأي مصري يتعرض لأي تهديد بسبب الحرائق بكاليفورنيا".
 

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