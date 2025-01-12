الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

ندوة توعوية بعنوان "حقق حلمك ابنى مستقبلك" فى سوهاج

جانب من ندوة
جانب من ندوة

عقدت لجنة السكان بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، ندوة توعوية بعنوان "حقق حلمك ابنى مستقبلك".

  

 وقال المهندس على محمد بهنس رئيس مركز ومدينة اخميم بسوهاج إن ندوة استهدفت فئات المجتمع من 18عما الى 65 عاما حيث تم الحديث عن الشمول المالى – ريادة الاعمال – حاضنات الاعمال وذلك فى إطار رؤية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن نشر الوعى والتثقيف بين المواطنين.

حضر ندوة  بيشوى ممثل عن بنك مصر وبهاء عبد الكريم ممثل وحدة السكان بديوان عام المحافظة ومدير إدارة التضامن الاجتماعى بأخميم واحمد عبد الحميد ممثل مكتب العمل بأخميم وخالد أحمد منسق وحدة السكان بمركز اخميم وسهير محمود عضو وحدة السكان، وبلغ عدد الحاضرين بالندوة 90 مستفيد وعدد من العاملين بالمركز.

 

تأتي الندوة فى إطار رؤية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن نشر الوعى والتثقيف بين المواطنين.


 

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استهدفت الاجتماعي التضامن الاجتماعي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المواطن بمحافظة سوهاج بديوان عام المحافظة

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