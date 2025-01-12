الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد شارع المخبز الآلي بحي غرب بعد الانتهاء من تطويره

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، شارع المخبز الآلي بحي غرب، عقب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير المساعد.

 

محافظ سوهاج يتفقد شارع المخبز الآلي بحي غرب بعد الإنتهاء من تطويره 

 

شملت أعمال تطوير الشارع تغيير جميع المرافق المتهالكة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة رصف الشارع بمسافة 1250 مترًا، وتطوير الأرصفة وتركيب البردورات، وصيانة الإنارة، فضلًا عن رفع كفاءة الحديقة العامة بمنتصف الشارع، كما تم رصف الشوارع الجانبية ببلاط الإنترلوك.

وقد التقى المحافظ بعدد من سكان المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بالتطوير الذي شهده الشارع، ضمن خطة تطوير المنطقة بالكامل، والذي كان متوقفا منذ أكثر من 10 شهور، مؤكدين أنه سيسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، وطالب "سراج"  بالحفاظ على ما تحقق من إنجاز في ظل خطة المحافظة لإعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين، بمختلف مراكز المحافظة.

وفي استجابة سريعة لمطالب الأهالي، وجه المحافظ بتنسيق الجهود بين الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج وإدارة المرور لدراسة إنشاء مطبات صناعية بالشارع للحد من سرعة السيارات، بعد توسعة الشارع وتمهيده، مع مراعاة أحدث المعايير لتتوافق مع التطوير الذي تم، وتخطيطه مروريا.

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