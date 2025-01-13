الإسكان: جار الإعداد لطرح مشروعات المباني الخدمية بأكتوبر الجديدة

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن أنه جاري الإعداد لطرح مزيد من مشروعات المباني الخدمية لتواكب الزيادة الجارية في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة، مع الالتزام بالجودة العالية، بما يحقق أهداف الدولة في توفير خدمات متميزة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا موقف مشروعات المرافق بأراضي المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ ألف فدان بالمدينة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية واجتماعات تم خلالها مناقشة موقف تلك المشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية وفق خطة زمنية محددة وبالمواصفات القياسية المطلوبة، وتقييم أداء الشركات المنفذة للمشروعات أولًا بأول، مضيفًا أن المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة ستضم كيانات صناعية كبيرة، وتشهد حاليًا إقبالًا من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة، بالتعاون الكامل مع مسئولي وزارة الصناعة.

متابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروعات سكن لكل المصريين

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومرافقيه، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج ٩٠ مترًا بالمرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة، حيث تم وجارٍ تنفيذ ٩٠ ألف وحدة سكنية على 3 مراحل بقطاعات (أ - ب - ج) بمنطقة غرب المطار على مساحة 3 آلاف فدان، كما تابع أعمال الزراعة وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع العام.

وعقد المهندس محمد عبدالمقصود، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف والإدارات التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق أراضي المنطقة الصناعية الجديدة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ وزيادة نسب الإنجاز، مع الالتزام بجودة المواصفات القياسية.

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أن الزيارات والاجتماعات يتم إجراؤها وفقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات الأعمال والمتابعة الميدانية والدقيقة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

متابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، بمقر الوزارة، مع مسئولى شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشاري المشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

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