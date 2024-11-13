7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

سورة الكهف مكية نزلت جملة واحدة وهي السورة 18 الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف، أما ترتيب سورة الكهف في النزول، فهي السورة 68 الثامنة والستون، وكان نزول سورة الكهف بعد سورة الغاشية، وسبب تسميتها بسورة (الكهف) لما تضمنته من حديث عن أصحاب الكهف، الذين فروا بدينهم من ظلم مَلِكهم، وعدد آياتها (110) عشر ومائة آية.

وفيما يلي 7 فضائل لسورة الكهف ومكان نزولها.

أسماء سورة الكهف

لسورة الكهف العديد من المسميات منها سورة الکهف،سورة أصحاب الکهف، سورة الحائلة.. وقد وردت العديد من الأحاديث بشأن هذه الأسماء منها الضعيف ومنها المنكر نوردها فيما يلي

1- سورة الكهف

الكهف: في لسان العرب كالمغارة في الجبل إلا أنه أوسع منها، فإذا صغر فهو غار». وفي الصحاح: «الكهف كالبيت المنقور في الجبل، والجمع: كهوف». وقد وقعت هذه التسمية لسورة الكهف في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، منها:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حفظ‍ عشر آيات من أول الكهف، عُصم من الدجال».

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ العشر الأواخر من الكهف عصم من فتنة الدجال».

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين).

وكذلك وردت تسميتها عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن مسعود والبراء بن عازب. - فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي).

وعن البراء بن عازب قال: (كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصانٌ مربوط‍ بشطنين، فتغشتُه سحابة فجعلت تدنو وتدنو وحبل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن») ¬أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله عليهم.

و:سُميت سورة الكهف لتضمنها المعجزة الربانية في قصة أصحاب الكهف التي ذكرتها السورة بتفصيلها،



2- سورة أصحاب الكهف: ويقال لهذه السورة (سورة أصحاب الكهف). ووردت هذه التسمية في أحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: حديث طويل في فتنة الدجال أخرجه مسلم، والترمذي، وجاء في لفظ‍ الترمذي: «فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف... » إلخ الحديث.

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك؟ ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن قرأ العشر الأواخر منها عند نومه بعثه الله أي الليل شاء؟»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «سورة أصحاب الكهف».

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك، ملأ عظمها ما بين السماء والأرض، لتاليها مثل ذلك»، قال: بلى يا رسول الله؟ قال: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وأعطي نورًا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال ».

كما وردت هذه التسمية في كلام بعض أهل السلف، فقد أخرج ابن سعد عن صفية بنت أبي عبيد: (أنها سمعت عمر بن الخطاب يقرأ في صلاة الفجر بسورة أصحاب الكهف). وذكر هذه التسمية بعض المفسرين كالألوسي، والقاسمي في تفسيرهما، وعدّها السيوطي في الإتقان من بين أسماء السورة. وكذلك ابن عقيلة المكي في الزيادة. ،

3- سورة الحائلة: وسمَّاها البعض (الحائلة) كما ورد ذلك في تفسير الألوسي، وكتاب الإتقان، والزيادة لابن عقيلة المكي، واستدلوا بحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قراءة سورة الكهف التي تدعى في التوراة الحائلة تحول بين قارئها وبين النار». إلا أن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لأنه منكر كما قال البيهقي في الشعب تفرد به محمد بن عبد الرحمن، وهو منكر. فهذا الاسم لا يعد من أسماء السورة التوقيفية، لأنه مستند على حديث ضعيف

كم مرة ذكر اسم الكهف في القرآن الكريم

وقد وردت لفظة (الكهف) في سورة الكهف فقط‍ دون غيرها من السور، وقد جاءت مرة بلفظ‍: (الكهف) أربع مرات، ومرة مضافة إلى ضمير الغائب (كهفهم) مرتين.

فضائل سورة الكهف

1- أنَّ قِراءةَ سُورةِ الكَهفِ سَبَبٌ لِنُزولِ السَّكينةِ: فعن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ الله عنهما: (قرأ رجلٌ الكَهفَ وفي الدَّارِ الدَّابَّةُ، فجعَلَت تَنفِرُ، فسَلَّمَ، فإذا ضبابةٌ أو سَحابةٌ غَشِيَته، فذكَرَه للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اقرأْ فلانُ؛ فإنَّها السكينةُ نَزَلت للقُرآنِ، أو تنزَّلَت للقُرآنِ ) .



2- حِفظُ عَشرِ آياتٍ مِن أوَّلِ سورةِ الكهفِ عِصمةٌ مِن الدجَّالِ:فعن النوَّاسِ بنِ سِمْعانَ رَضِيَ الله عنه، قال: (ذَكَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدجَّالَ ذاتَ غَداةٍ...)، وفيه أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (فمَن أدْرَكه منكم، فليَقْرأْ عليه فواتحَ سورةِ الكَهفِ ) .

وعن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (مَن حَفِظَ عَشرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورةِ الكَهفِ، عُصِمَ مِن الدجَّالِ ) .



3- أنها من السُّورِ العَتيقةِ، ومن قديمِ ما حُفِظَ عند الصَّحابةِ:فعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه، أنَّه قال: (سورةُ بني إسرائيل والكهف، ومريم وطه والأنبياء: هُنَّ مِن العِتاقِ الأُوَلِ ، وهُنَّ مِن تِلادي .)



4- أنَّها كُلَّها مُحكَمةٌ: وقد نُقل الإجماعُ على أنَّه ليس فيها مَنسوخٌ .

5- يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولقارئها أجر عظيم ونور بين الجمعتين.

6- وهي من المائين التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور



7- جاء في فضل سورة الكهف جملة من الأحاديث نذكر منها ما يلي:

أ- ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشَطَنين -الشَّطَن: الحبل- فتغشته سحابة، فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: (تلك السكينة تنـزلت بالقرآن).

ب- ما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال). وفي رواية أبي داود: (عُصِمَ من فتنة الدجال). وفي رواية الترمذي: (من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عُصِمَ من فتنة الدجال). وفي رواية النسائي في "المنتقى من عمل اليوم والليلة" (من قرأ عشر آيات من الكهف عُصم من فتنة الدجال).

ج- وعند مسلم من حدي النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، إلى أن قال: (فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف). وفي رواية أبي داود: (فإنها جواركم من فتنته).

د- وروى النسائي في "السنن الكبرى" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، كانت له نورًا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها، فخرج الدجال لم يسلط عليه). وفي رواية البيهقي في "السنن الصغرى": (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين). وفي رواية الدارمي: (من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق).



هـ- وفي "مسند" الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قرأ أول سورة الكهف وآخرها، كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين السماء إلى الأرض).

و- وروى الدارمي عن محمد بن كثير عن زر بن حُبيش، قال: (من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل، قامها). قال عبدة: فجربناه، فوجدناه كذلك. قال ابن كثير: وقد جربناه -أيضًا- في السرايا غير مرة، فأقوم في الساعة التي أريد.

ز- وفي سنن الدارمي: عن أبي سعيد الخدري، قال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق»

مكان نزول السورة

ذكرالإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، أن سورة الكهف من أواخر السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة، وقيل إنها مكية إلا قوله- تعالى- وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ.

وقيل هي مكية إلا أولها إلى قوله- تعالى- جُرُزًا وقيل: مكية إلا قوله- تعالى- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. إلى آخر السورة وهي 111 مائة وعشر آيات عند الكوفيين.