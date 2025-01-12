الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

قال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن هناك ثباتا واستمرارا في العلاقات المصرية الأمريكية، والبلدين يجمعهما علاقات استراتيجية على مدار 4 عقود، وهناك منفعة متبادلة من الشراكة بين القاهرة وواشنطن.

العلاقات المصرية الأمريكية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"العلاقة بين مصر وأمريكا عابرة للحزبين الحاكمين في أمريكا، ونراهن على التعاون المثمر بين القاهرة وواشنطن خلال الفترة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب".

العلاقات المصرية السعودية الإماراتية

وبسؤاله بشأن ما يثار من شائعات عن توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية، لفت إلى أنالعلاقات المصرية السعودية الإماراتية وثيقة وراسخة وفي أفضل حالاتها وهناك تعاون مثمر على كافة الأصعدة، ولا يجب الانتباه لأي تعليقات سلبية هنا أو هناك".

دعم الصومال

وأشار:"نتعاون مع دولة الصومال من أجل فرض سيطرتها على كامل اراضيها وحماية حدودها، وهناك أهمية لدعم مقديشيو وكافة الدول المشاطئة على البحر الأحمر لحفظ أمنها واستقرارها وفرض سيطرتها على حدودها".
 

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الإمارات السعودية العلاقات المصرية الأمريكية الولايات المتحدة الصومال الخارجية ترامب

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