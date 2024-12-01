إجازات الموظفين من ذوي الهمم في العام الجديد 2025

تفصلنا أيام قليلة عن بداية العام الجديد 2025، ويتساءل الموظفون من ذوي الهمم عن أيام الإجازات التي يستحقونها خلال العام.

وهناك أنواع من الإجازات التي يستحقها موظف الحكومة أثناء خدمته منها، الإجازة الاعتيادية وهي سنوية بأجر كامل.

الإجازات الرسمية

وتبدأ الإجازات الاعتيادية من 15 يوما إلى 45 يوما، بحسب سنوات الخدمة للموظف في وظيفته وجهة عمله، وإجازات تمنح لمناسبات الأعياد القومية والدينية والمناسبات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة 48 من القانون، وإجازة عارضة مدتها 7 أيام بحد أقصى يومين في كل مرة، ويخطر بها الموظف بعد عودته للعمل.

كما راعى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية حيث نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية لمدة 45 يوما، دون النظر لعدد سنوات خدمتهم.

خطوات الحصول على إجازة اعتيادية

ويتعين على الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.

الإجازات المستحقة للموظف في العام

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد أنه من حق جهة العمل أن ترفض طلب حصول الموظف على إجازة اعتيادية، بشرط أن يكون هذا الرفض في حدود 20% من الإجازات المستحقة للموظف في العام.

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