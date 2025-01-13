أسماء سورة الإسراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

سورة الإسراء مكية وهي السورة السابعة عشرة في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول، فقد ذكر السيوطي في الإتقان أنها السورة 49 التاسعة والأربعون، وأن نزولها كان بعد سورة القصص.وعدد آياتها 111 آية، وقد نزلت في السنة 11 من البعثة المحمدية، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بسنة وشهرين.

أسماء سورة الإسراء

ذكر أهل العلم أن لهذه السورة ثلاثة أسماء هي: سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، وسورة سبحان.

وقد سميت بسورة الإسراء، لأنها تحدثت عن قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسميت بسورة بني إسرائيل لورود أحوال بني إسرائيل فيها وإفسادهم في الأرض واستيلاء الآشوريين عليهم. وتسمى أيضا: سورة سبحان، لأنها افتتحت بهذه الكلمة.

سبب نزول سورة الإسراء

لم يذكر العلماء سببًا لنزول سورة الإسراء كاملة، إلّا أنّه قد ذُكر سبب نزول بعضٍ آياتها، ومن هذه الآيات ما يأتي:

سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَقُل لِعِبادي يَقولُوا الَّتي هِيَ أَحسَنُ)

نزلت في عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما قام رجل من العرب بشتمه وسبّه، فنزلت هذه الآية تأمره -رضي الله عنه- بالعفو والصفح، وقد ذكر الكلبي أنّها نزلت في أصحاب رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عامة حيث قاموا بالشكوى إليه ممّا يتعرضون إليه بسبب المشركين من إيذاء بالقول والفعل فنزلت هذه الآية.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَالشَّجَرَةَ المَلعونَةَ فِي القُرآنِ وَنُخَوِّفُهُم فَما يَزيدُهُم إِلّا طُغيانًا كَبيرًا)

ذكر عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّه عندما ذكر الله -تعالى- شجرة الزقوم في القرآن الكريم بغية تخويف قريش، أخذ أبو جهل يقول للناس بأنّ شجرة الزقوم هي الثريد بالزبد ولنتزقمنه تزقمًا، فنزلت هذه الآية.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَإِن كادوا لَيَستَفِزّونَكَ مِنَ الأَرضِ لِيُخرِجوكَ مِنها)

ذكر عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّ اليهود حسدت مقام رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في المدينة المنورة، فجاءوا إليه يقولون بأنّ الأنبياء بُعثوا في الشام، فإن رحلت إليها صدقناك وآمنّا بك، فوقع ذلك في قلب رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- طمعًا بإسلامهم فنزلت هذه الآية.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَيَسأَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِن أَمرِ رَبّي وَما أوتيتُم مِنَ العِلمِ إِلّا قَليلًا)

ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- مجيء نفر من اليهود يسألون رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الروح فقال -رضي الله عنه-: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ، لا يَجِيءُ فيه بشيءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ منهمْ، فَقَالَ يا أبَا القَاسِمِ ما الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلتُ: إنَّه يُوحَى إلَيْهِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عنْه، قَالَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أمْرِ رَبِّي وما أُوتُوا مِنَ العِلْمِ إلَّا قَلِيلًا).

أسماء سورة الإسراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

فضائل سورة الإسراء

وردت جملة من الأحاديث النبوية التي تبين فضائل هذه السورة، من ذلك:

1- ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال في بني إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء: (إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي) والعتاق: جمع عتيق وهو القديم، وكذلك التالد بمعنى القديم.ومراده- رضى الله عنه- أن هذه السور من أول ما حفظه من القرآن, أي من أول ما أخذت من القرآن، شبهه بتلاد المال القديم، ومعناه: أن ذلك كان بمكة.

2- عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ -وفي رواية: كان يقرأ كل ليلة - بني إسرائيل والزمر. رواه الترمذي والبيهقي. قال الترمذي: حديث حسن غريب.

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، وأن ينحي الجبال عنهم، فيزدرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم -يقال: استأنى به: ترفَّق-، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا، كما أهلكت من قبلهم، قال: لا، بل أستأني بهم، وأنزل الله هذه الآية: "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها" (الإسراء:59). وفي رواية: فدعا، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال: بل افتح لهم باب التوبة والرحمة. رواه أحمد. قال البيهقي: ورجال الروايتين رجال الصحيح.

4- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يهبط الله عز وجل آخر ساعة من الليل، فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له، ألا سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر، قال: فقال: "إن قرآن الفجر كان مشهودا" (الإسراء:78)، فيشهده الله وملائكته) رواه الطبراني.

5- عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، قد شدَّ لهم إبليس أقدامها بالرصاص، فجاء ومعه قضيب، فجعل يهوي به إلى كل صنم منها، ليخر لوجهه، فيقول: "جاء الحق وزهق الباطل" (الإسراء:81)، حتى مر عليها كلها. رواه الطبراني في "المعجم الصغير".

6- عن معاذ بن أنس الجهني رضي اللّه عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: آية العزة -وفي رواية: العز- "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل" (الإسراء:111) إلى آخر السورة. رواه أحمد والطبراني.

7- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل عليه السلام، قال: يا محمد! قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، و"الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا". رواه الحاكم والطبراني والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد.

8- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبله رجل رثُّ الثياب رثُّ الهيئة، مستقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان! ما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: الفقر والسقم. قال: أفلا أعلمك كلمات، إذا قلتهن ذهب عنك الفقر والسقم؟ فقال: لا، ما يسرني بهذا إني شهدت معك بدرًا وأحدًا، قال: فضحك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله! فعلمنيهن. قال: قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، و(الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا). قال: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بعد أيام، فقال: يا أبا هريرة! ما الذي أرى من حسن حالك؟ فقال: يا رسول الله! ما زلت أقرأ الكلمات منذ علمتنيهن. رواه الطبراني وأبو يعلى.

9- عن خيثمة قال: قال عبد الله: عليكم بالشفاءين: القرآن والعسل. قال أبو عبيد: يريد عبد الله هاتين الآيتين: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) (الإسراء:82)، (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) (النحل:69).

10- من المئين التى أوتيها - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور.

11- وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد، عن مروان عن أبى لبابة، قال: سمعت عائشة- رضى الله عنها- تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول:ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة: «بنى إسرائيل» و«الزمر».

12- أنها اشتملت على وعد الله للطائفة المؤمنة المنصورة بتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين.

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