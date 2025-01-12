شروط صرف المعاش المبكر 2025.. طريقة معرفة قيمة المعاش وشروط الحصول عليه.. وخطوات حساب أجر التسوية

تحرص الحكومة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر ، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025

وعن خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025، وتم البدء في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر بدءًا من يناير 2025.

وتم التفعيل مع حلول شهر يناير 2025 وفقا لـ الاشتراطات الجديدة، وتعد هي حقيقة تفعيل المعاش المبكر، التي يتم تطبيقها وفقا لقانون التأمينات والمعاشات ويتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية حدد شروط الخروج على المعاش المبكر 2025، ونصت المادة 120 بالقانون على الشروط وتضمنت ما يلي:

- أن يتوافر للموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر 2024، مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 120 شهرًا، والتي ستُعطيه الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى، لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

- لا يُسمح بالخروج على المعاش المبكر 2024، في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني بمدة لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع لتصبح 25 عامًا، بحلول شهر يناير 2025.

- يجب أن يكون للموظف المؤمن عليه، مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة، للخروج على المعاش المبكر 2024.

- أن يكون الموظف المؤمن عليه، خاضعًا لتأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

فمن المقرر أن يتم البدء في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر بدءًا من يناير 2025.

وسيتم التفعيل مع حلول شهر يناير 2025 ويبدأ تفعيل وفقا لـ الاشتراطات الجديدة، وتعد هي حقيقة تفعيل المعاش المبكر، التي يتم تطبيقها وفقا لقانون التأمينات والمعاشات ويتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصًا انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025، وبالتالي فإن حقيقة تفعيل المعاش المبكر، ستكون في يناير 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.

المعاش المبكر 2025 , فيتو

كما حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطي الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

يشترط لـ صرف المعاش فى هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025

وعن حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025، فلا بد من ضرورة توافر الشروط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة “عدم توافر الشروط” لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.

والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.

شروط تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينات بدءً من يناير 2025، يمكن لمواليد الثمانينيات الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الـ60 وفقًا للقانون إذا كان مؤمنا عليه بداية من سن الـ18 عاما وهو السن القانوني للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى شروط إضافية وهي:

– أن تعطي قيمة الاشتراكات التأمينية معاشًا لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير وألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به رسميا في سنة الخروج.

– أن تبلغ مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر «300 شهر تأمينات» أي 25 سنة كاملة بدءًا من يناير 2025، بمناسبة مرور 5 سنوات على تطبيق قانون التأمينات.

وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمنًا عليه بداية من سن الـ18 عاما -السن القانونية للتأمين الاجتماعي- بحيث يكون الموظف مستوفيًا شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عامًا قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.

ووفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات بتطبيق سن المعاش المبكر بداية من يناير عام 2025، ومن المقرر أنه في بداية عام 2025 أن يتم تغيير مدة الاشتراك التأميني للموظف المؤمن عليه لتصبح 25 سنة بدلًا من 20 سنة من بداية يناير المقبل وذلك وفقا لقانون المعاشات والتأمينات.

خطوات حساب أجر التسوية

ويمكن لراغبي الخروج على المعاش المبكر إجراء العملية الحسابية التالية لمعرفة هل يمكنه الخروج على المعاش أم لا:

«حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حظى فيه ملف الحماية الاجتماعية على اهتمام الحكومة، حيث تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط

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