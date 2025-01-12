الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

تحرير 34 ألفا و296 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 34 ألفا و296  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20 ألفا و823 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و602 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي، و1127 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفات لشروط التراخيص و24 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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