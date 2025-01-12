شوط أول سلبي بين الترجي ودجوليبا بدوري أبطال إفريقيا

انتهي الشوط الأول من لقاء الترجي ودجوليبا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهم اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الترجي ودجوليبا في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة بيراميدز وساجرادا.

ترتيب المجموعة الرابعة

بيراميدز 10 نقاط

الترجي 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقطة

بيراميدز يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بالجولة الخامسة بدور المجموعات.

مباراة بيراميدز وساجرادا

وحقق بيراميدز الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة ويتأهل مباشرة إلى ربع النهائي.

وضمن بيراميدز الصعود لربع النهائي ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد وصوله للنقطة رقم 10 في حين أن ساجرادا صاحب المركز الثالث يمتلك 5 نقاط وأعلى عدد نقاط قد يصل إليه هو 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.