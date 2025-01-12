حماية المستهلك: إتاحة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة بحلول شهر رمضان

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ.

وأشار إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.

جاء ذلك خلال اجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري " محافظ الفيوم، بديوان عام المحافظة، مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وأشار رئيس الجهاز، خلال اللقاء على تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري وأننا متواجدون لرصد الأسعار وبحث مدى توافر السلع الأساسية بالمحافظة، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ.

كما أكد رئيس الجهاز علي أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة، لاسيما مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق مزيدا من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة على سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلًا عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت على وفرة وإتاحة السلع في الأسواق.

من جانبه قال محافظ الفيوم: لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة على قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة على مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما على ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وأكد على طمأنة المواطنين بمحافظة الفيوم على تحقيق مزيدًا من الانضباط في الأسواق من خلال العمل على تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض " كلنا واحد " والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية على أرض المحافظة، وقريبا سيتم إقامة معارض بالتعاون مع " جهاز مستقبل مصر " لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أعرب مجدي جاب الله " رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة"، عن خالص شُكره بهذا اللقاء مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين قائلًا" أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان، فضلًا عن الاستقرار في الأسعار" .

وأشار خالد الخولي " عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، إلي أننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، وهناك حاليا انخفاضات في أسعار السلع الغذائية تتراوح بين 20: 25 % ولدينا انخفاض في أسعار الزيوت حيث وصل سعر الزجاجة الخليط 1 لتر ل 60 جنيه بعدما كانت تُباع بـ100 جنيه، وهذا بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من الموانئ.

وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك، والمحافظ، شُكره م وتقديرهم لأعضاء الغرفة التجارية ولكافة التجار المُشاركة في هذا اللقاء" قائلين: "كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن الاستجابة الفورية بانخفاضات في الأسعار وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة".

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