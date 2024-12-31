حماية المستهلك: منح شهادة "صديق المستهلك " للتاجر الملتزم بالقانون

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إطلاق شهادة "صديق المستهلك" للتجار، خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الشهادة بمنزلة اعتماد من الجهاز ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقًا لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.

ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلًا عن وضعها على فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتُشجع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك استجابة عدد كبير من السلاسل التجارية خلال الفترة الأخيرة، بتحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن الاستجابة الفورية بانخفاضات في الأسعار وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

واكد حرص الجهاز على تحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك، لتحقيق مزيدًا من الإنضباط في الأسواق.

وأشار إلى طرق تلقي الشكاوي للجهاز وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

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