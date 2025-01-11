أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية لسوريا منذ 15 عاما، ميقاتي بدمشق للقاء الشرع اليوم

ذكرت مصادر لبنانية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجتمع مع قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع في دمشق، اليوم السبت، ليصبح أول رئيس حكومة يزور العاصمة السورية منذ انتهاء حكم بشار الأسد.

وهذه الزيارة أيضا هي الأولى لرئيس وزراء لبناني إلى سوريا منذ 15 عاما.

وذلك بعد أن تلقى ميقاتي الأسبوع الماضي دعوة هاتفية من الشرع لزيارة سوريا.

والخميس، أدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد في الدورة الثانية للتصويت، بعد إخفاقه في الحصول على الأصوات اللازمة في الجلسة الأولى.

وفي خطاب القسم، تعهد الرئيس اللبناني الجديد المنتخب بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية".

ودعا عون إلى "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين"، مشددا على صيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

من جهته يسعى الشرع، بعد قيادته للإدارة الجديدة، في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، يوم 8 ديسمبر، على أيدي فصائل مسلحة، إلى تعزيز علاقات الجوار.

وأعلن الشرع أنه يسعى إلى علاقات طيبة مع كل الجيران في محيط سوريا الجغرافي.

وفي أول زيارة لدمشق التي يتوافد إليها مسؤولون أوروبيون، التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الجمعة، قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وخلال اللقاء، أكد المسؤول الإيطالي أن أوروبا عازمة على دعم تعافي سوريا، وإعادة النظر في العقوبات المفروضة على دمشق.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، قال تاياني إنه أثار مسألة العقوبات المفروضة على سوريا بعد بدء النزاع عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، معتبرا أنها "لم تكن موجهة ضد الشعب السوري بتاتا".

وأضاف أنها "فُرضت بسبب نظام مختلف"، لافتًا إلى أن التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات تسير في الاتجاه الصحيح".

تخفيف العقوبات

وأشار الاتحاد الأوروبي، صباح الجمعة، إلى أنه قد يعمد إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في حال تحقيق "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة.

وكان تاياني التقى في وقت سابق، نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي أعلن أنه سيقوم بجولة أوروبية، هي الأولى منذ سقوط نظام الأسد.

وقال الشيباني "من دواعي سروري الإعلان أني سأترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية تشمل عدة دول أوروبية لتعزيز التعاون والشراكة في شتى المجالات".

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