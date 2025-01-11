السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

ميقاتي: يجب ضبط الوضع على حدودنا مع ‎سوريا لمنع أي عمليات تهريب

ميقاتي، فيتو
ميقاتي، فيتو

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت، بضرورة ضبط الوضع على الحدود مع ‎سوريا لمنع أي عمليات تهريب.

ومنذ قليل، قال أحمد الشرع  قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إن “أولويتنا ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف الشرع الملقب بالجولاني: "نبحث مع ‎لبنان قضايا كثيرة أبرزها ضبط الحدود.. ستكون علاقاتنا مع ‎بيروت استراتيجية وطويلة الأمد وستبنى على أساسات سليمة".

 

أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية إلى سوريا منذ 15 عاما

وكانت مصادر لبنانية أكدت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع في دمشق، اليوم السبت، ليصبح أول رئيس حكومة يزور العاصمة السورية منذ انتهاء حكم بشار الأسد.

وهذه الزيارة أيضا هي الأولى لرئيس وزراء لبناني إلى سوريا منذ 15 عاما.

وذلك بعد أن تلقى ميقاتي الأسبوع الماضي دعوة هاتفية من الشرع لزيارة سوريا. 

 

الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية

والخميس، أدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد في الدورة الثانية للتصويت، بعد إخفاقه في الحصول على الأصوات اللازمة في الجلسة الأولى.

وفي خطاب القسم، تعهد الرئيس اللبناني الجديد المنتخب بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية".

ودعا عون إلى "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين"، مشددا على صيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

من جهته يسعى الشرع، بعد قيادته للإدارة الجديدة، في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، يوم 8 ديسمبر، على أيدي فصائل مسلحة، إلى تعزيز علاقات الجوار.

وأعلن الشرع أنه يسعى إلى علاقات طيبة مع كل الجيران في محيط سوريا الجغرافي.

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ميقاتي سوريا أحمد الشرع بيروت لبنان حكم بشار الأسد سوريا ولبنان

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