نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

تقبيل يد أردوغان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، لنائبة في البرلمان التركي، وهي تقبل يد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي منحها 200 ليرة تركية، أي ما يعادل 285 جنيها، كهدية للنائبة بعد تقبيلها ليده.

برلمانية تقبل يد أردوغان فيمنحها 200 ليرة تركية



وأظهر المقطع الرئيس التركي أردوغان وهو ينصت إلى حديث نائبة البرلمان التركي سيدا ساريباش، التي جذبت يده وقبلتها، الأمر الذي دفع الرئيس التركي للابتسام وأهداها مبلغ 200 ليرة تركية كجائزة لها على تقبيل يده.

البرلمانية سيدا ساريباش تحصل على 200 ليرة مقابل تقبيل يد أردوغان، فيتو



وجاء تقبل النائبة التركية سيدا ساريباش ليد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما كان أردوغان يوزع الهدايا ومبالغ مالية على أطفال في حفل بمدينة آيدن، الأمر الذي دفعها للحديث مع الرئيس وتقبيل يده، فأهداها أردوغان 200 ليرة تركية مثل الهدايا الأموال التي يقدمها للأطفال في الاحتفالية.

أردوغان يمنح نائبة حزبه 200 ليرة كالأطفال



وذكرت وسائل إعلام تركية الموقف الذي حدث بين النائبة في البرلمان التركي والرئيس أردوغان في تقارير لها جاء فيها "أنه بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والأموال "مصروفات" على الأطفال، أثناء مشاركته في المؤتمر الإقليمي العادي الثامن لحزبه، العدالة والتنمية، في مدينة آيدن، الواقعة غرب تركيا، اقتربت النائبة سيدا ساريباش منه وقبلت يده، مما أثار أجواء من البهجة والتفاعل."

Erdoğan, elini öpen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a 200 TL harçlık veriyor.



Çocuklar gibi şendir şimdi vekil.

Garibim iki şeker alsın. pic.twitter.com/E6XCUrTEO9 — Erdem Atay (@medreyata) January 11, 2025



وأكدت التقارير الإعلامية التركية أن "اللفتة التي قامت بها البرلمانية التركية دفعت الرئيس أردوغان بإهدائها 200 ليرة كمصروف، مثل باقي الأطفال".

تقبيل البرلمانية ليد أردوغان يثير ضجة

مقطع تقبيل النائبة التركية ليد أردوغان، أثار ضجة كبيرة، خلال الساعات الماضية، فالبعض اعتبر أن ما فعلته النائبة البرلمانية للرئيس التركي أردوغان غير جائز شرعًا، مرجعين ذلك إلى أن النائبة فالنائبة لا يجوز لها شرعًا لمس رجل فضلًا عن تقبيل يده، بينما سخر آخرون من تقبيل اليد مقابل أخذ 200 ليرة.



علق البلوجر عبد الله العصيمي قائلًا: "بدلًا من تقبيل يده كانت قبلت رأسه، المبلغ سيكون أكبر"



في حين رد البلوجر د. حسن موضحي قائلًا: " لاتحكمون على ظاهر الأمور ! هناك ثقافات وتقاليد وعادات نجهلها!"



الجدير بالذكر أن النائبة البرلمانية سيدا ساريباش، 40 عامًا، هي نائبة عن حزب العدالة والتنمية في مدينة آيدن، وفازت بلقب ملكة جمال تركيا عام 2006، وقررت دخول السياسة، حيث شاركت في البداية بالمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية في منطقة ديديم، وتم انتخابها رئيسة لفرع نساء أيدين لحزب العدالة والتنمية، ثم انتخبت بعد ذلك عضو في مجلس الإدارة والقرار المركزي لحزب العدالة والتنمية، المكون من 75 عضوًا في 24 مارس 2021.



وقالت سيدا ساريباش، في إحدى المقابلات الصحفية: "إن والدها وأمها لهما تاريخ مع السياسة، الأمر الذي أثر فيها ورغبت في دخول المعترك السياسي من بوابة "العدالة والتنمية".



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