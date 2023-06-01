مديون بـ 5 ملايين ليرة، صحيفة تركية تكشف ثروة أردوغان

أردوغان، بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجولة جديدة لرئاسة البلاد، كشفت الجريدة الرسمية التركية، عن الثروة التي يمتلكها.

قيمة ثروة أردوغان

وقالت الجريدة الرسمية في تقريرها إن الرئيس التركي أردوغان، مديون بـ5 ملايين ليرة، ولا يمتلك سوى شقة واحدة وقطعة أرض، مضيفة أن جميع حساباته بالعملة المحلية.

وأشارت الجريدة الرسمية في تقريرها إلى أن مديونية أردوغان تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، وأن النتائج النهائية المعتمدة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقرتها المفوضية العليا للانتخابات، فاز فيها أردوغان وحصل على نسبة أكثر من 52% من إجمالي الأصوات.

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وأكدت الجريدة في بيانها أن أردوغان يتقاسم الشقة مع زوجته مناصفة منذ العام 2019 وتقع في حي أسكودار أحد أقدم أحياء مدينة اسطنبول وتقدّر قيمتها بـ 7.7 مليون ليرة تركية (370 ألف دولار)، بالإضافة إلى قطعة الأرض البالغ مساحتها 0.2 هكتار في مقاطعة ريزي على البحر الأسود منذ العام 1988.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ الرئاسة بعد حصوله على 52.18% بإجمالي أصوات 27 مليونا و834 ألف صوت.

نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في البيان الصادر عنها ، والذي نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إنه بعد إعلان نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، حصل المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو على 47.82% أي ما يعادل 25 مليونا و504 آلاف صوت.

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 85.72%، أي مشاركة 52 مليون ناخب في الجولة الثانية.

فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية

ومن جانبه ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإرادة الشعبية انتصرت في الانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات لها انعكاسات مهمة على المنطقة والعالم.

وأوضح الرئيس التركي خلال كلمة له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية، أذاعتها "القاهرة الإخبارية"، أن الناخبين يطالبون باستمرار النمو والاستقرار في البلاد.

وقال "أردوغان"، إن المعارضة لم تخسر الانتخابات الرئاسية فقط، بل خسرت أيضًا الكثير من المقاعد في البرلمان.

النظام السياسي التركي

وتابع إن الناخب التركي لقن المعارضة درسًا مهمًا عبر الصناديق الانتخابية، مشيرًا إلى أن النظام السياسي التركي مشهود له بالكفاءة على المستوى العالمي.

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